Coppa di Francia, PSG troppo forte per il Nizza di Farioli: parigini in semifinale

Nulla da fare per il Nizza di Francesco Farioli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nulla da fare per il Nizza di Francesco Farioli. La squadra della Costa Azzurra cede alla corazzata Paris Saint-Germain nell'ultimo match dei quarti di finale della Coupe de France: finisce 3-1, in virtù delle reti di Mbappé (titolare dopo aver riposato in campionato), Fabian Ruiz e Beraldo, che rendono inutile il gol della bandiera (momentaneo 2-1) di Laborde.

La squadra di Luis Enrique affronterà il Rennes in semifinale, mentre dall'altra parte si sfideranno Lione e Valenciennes.