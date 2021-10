KKN - L'ipotesi MLS non convince Insigne: offerte altre avventure in Europa

Nelle ultime ore sta prendendo forza l’ipotesi MLS per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo anno e siamo ancora alle battute iniziali per quanto concerne i colloqui tra il procuratore e la società azzurra. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Insigne non sarebbe convintissimo dell’ipotesi americana. Lorenzo non è così eccitato dall’MLS e gli sono state offerte altre avventure europee.