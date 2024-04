Primavera, finisce 1-1 il derby col Benevento: punto importante per blindare i play-off

Termina sul risultato di 1-1 il derby campano di Primavera 2 tra Benevento e Napoli

Termina sul risultato di 1-1 il derby campano di Primavera 2 tra Benevento e Napoli, valido per la 28esima giornata del campionato. Gli azzurrini conquistano un punto importante per blindare i play-off, rimanendo al terzo posto con l'Ascoli sesto (con una partita in meno) distante sette punti.

La gara viene subito sbloccata dagli uomini di Tedesco, con Vigliotti che dopo meno di dieci minuti trova il vantaggio col destro a incrociare. Nella ripresa, all'ora di gioco, è decisivo per i sanniti il gol di Francescotti che allungandosi deposita in rete da pochi passi. Gli azzurrini falliscono così l'opportunità nello scontro diretto di piazzarsi a meno quattro punti dal Benevento al secondo posto, ma trovano un pareggio che alimenta la corsa ai play-off.