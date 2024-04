Arriva la Roma, ma il rendimento al Maradona è inquietante: tutti i numeri negativi

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dopo aver perso contro l'Empoli, il Napoli tornerà a giocare in casa nel big match contro la Roma. E non è proprio una buona notizia, forse. I numeri al Maradona sono inquietanti. Il Napoli è decimo per rendimento interno, ha subito in casa 23 gol e ne ha segnati soltanto 22 e, quando si è alzato il livello degli avversari, ha fatto spesso fatica. Ha battuto soltanto la Juventus tra le big in una partita molto particolare in cui i bianconeri hanno sprecato tantissime occasioni, ha pareggiato contro il Milan e perso contro Lazio, Fiorentina, Atalanta e Inter.

Al Maradona, dove il Napoli è chiamato a condurre il gioco, gli azzurri hanno palesato i problemi che ha denunciato anche lo stesso Calzona dopo il pareggio contro il Frosinone: l’incapacità di esprimersi a ritmi alti, di essere squadra, la mancanza di solidità. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno..