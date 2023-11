Clima più disteso tra ADL e Osimhen: l'agente ha una posizione chiara per il rinnovo

Victor Osimhen torna a Napoli. Lo racconta Il Mattino, che spiega come l'attaccante nigeriano, dopo sedici giorni in patria

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen torna a Napoli. Lo racconta Il Mattino, che spiega come l'attaccante nigeriano, dopo sedici giorni in patria, sia pronto ad atterrare oggi a Capodichino, per rincontrare i compagni e assistere alla sfida di Champions di questa sera contro l'Union Berlino. Victor era volato in Nigeria per curarsi dopo l'infortunio e nelle due settimane a Lagos ha avuto modo di schiarirsi le idee e ricaricare le batterie.

Clima più disteso con il Napoli

Nel frattempo prosegue il braccio di ferro per quello che dovrebbe essere il rinnovo dell'attaccante. L'agente Calenda non ha intenzione di incontrare nuovamente il presidente De Laurentiis, senza la certezza di poter accontentare le richieste del bomber azzurro. Il clima, in ogni caso, è decisamente più disteso rispetto a qualche settimana fa: ora si attendono novità, con il Napoli che non vuole portare Osimhen ad un anno dalla scadenza quest'estate. Ma intanto si pensa al campo, con l'obiettivo di rivedere Victor tra i convocati il 3 dicemb