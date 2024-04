Conte resta il primo desiderio di ADL: il patron sa di non avere ancora molto tempo

Questo è quanto scrive, sulla questione allenatore, l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il primo desiderio per la panchina del Napoli di De Laurentiis è e resta Antonio Conte, ma a breve il patron dovrà prendere una decisione per iniziare a programmare il futuro, così come ha fatto per la questione direttore sportivo andando a prendere Giovanni Manna dalla Juventus. Questo è quanto scrive, sulla questione allenatore, l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Antonio Conte, invece, resta il primo desiderio di Adl sin dalla prima rivoluzione di ottobre, quando però declinò gentilmente l’invito del suo amico presidente a sostituire Garcia: si vedrà. Tra non molto: la programmazione, come conferma anche l’accordo anticipato con Manna, impone tempi brevi di percorrenza. Un po’ come quelli per raggiungere Monza da Torino (dove si giocherà la Fiorentina di Vincenzo Italiano domenica). O viceversa. O prima o poi".