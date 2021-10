CdM - Mertens è tornato! Indizio col Torino, è pronto ad aiutare il Napoli

Dreis Mertens è stato decisivo contro il Torino, dai suoi piedi è nata l'azione che ha portato al gol di Osimhen. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "I due gol contro il Napoli Primavera nell’amichevole erano stati solo un indizio. Le movenze, nell’azione che hanno portato al gol vittoria di Osimhen contro il Torino, sono state una prova.

Dries Mertens è tornato. E’ pronto per dare il suo contributo. A 34 anni, il gol non ha età. E lui di gol se ne intende. Chissà cosa riserva il futuro a Dries che però sembra essersi messo alle spalle il brutto momento. E non vede l’ora di scendere in campo".