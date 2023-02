Gazzetta - Il Napoli non ha più paura della scaramanzia riproponendo la maglia San Valentino

Questo Napoli vincente non ha nemmeno paura della scaramanzia

Questo Napoli vincente non ha nemmeno paura della scaramanzia. Perché dopo quella macchia in Coppa Italia, con l’eliminazione dalla manifestazione ad opera della Cremonese, ripresentarsi con la stessa maglia... al bacio, da promozionare per San Valentino, sembrava una sfida alla cabala. Ma oggi a Napoli persino il presidente De Laurentiis, assai scaramantico, soprassiede su queste scelte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.