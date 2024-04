Kvaratskhelia e Ngonge, sensazioni positive: le ultime

Arrivano conferme sulle condizioni dei due esterni in vista della sfida di domenica sul campo dei brianzoli

"Buone notizie per il Napoli, con Kvaratskhelia e Ngonge che sembrano quasi pronti per giocare domenica contro il Monza". Arrivano conferme sulle condizioni dei due esterni in vista della sfida di domenica sul campo dei brianzoli. Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "L’esterno sinistro georgiano appare in ripresa dalla forte contrattura all’adduttore della coscia sinistra che ha subito in nazionale e si è allenato in campo, in parte con il resto della squadra e in parte da solo per il recupero finale.

Buone notizie per il tecnico Francesco Calzona anche da Ngonge, che l'altro ieri si era fermato per un infortunio muscolare durante l’allenamento, ma anche lui ha ripreso il lavoro con i compagni per una parte della seduta. Il tecnico azzurro torna quindi a poter contare su tutta la rosa per scegliere l’11 titolare a Monza".