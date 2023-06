Napoli e Salernitana in ritiro in Abruzzo: interviene il Prefetto per evitare scontri tra tifosi

Sia il Napoli che la Salernitana andranno in ritiro in Abruzzo a cavallo tra luglio e agosto prossimi. Si teme per l'ordine pubblico

La separazione tra Napoli e Salerno è netta, ma pure incomprensibile, a livello ambientale: le frizioni di un passato recentissimo hanno creato ansia e terrore da fronteggiare con azioni preventive.

Per evitare che tra Rivisondoli, dove andrà in ritiro la Salernitana, e Castel di Sangro, che ospiterà il Napoli per il terzo anno consecutivo, la cronaca possa rovinare la prossima estate, è intervenuto ancora un Prefetto che ha chiesto a Iervolino di anticipare la partenza della propria squadra dal 5 agosto al 27 luglio, per evitare incroci pericolosi in campo neutro, dove dal 28 arriveranno in migliaia tifosi partenopei da ogni parte del mondo".