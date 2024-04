Natan, per Gazzetta c'è già una cifra per l'addio: 6 mln per una plusvalenza

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Natan potrebbe essere già lontano da Napoli dopo la prima stagione in azzurro. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sul centrale brasiliano individua anche una cifra che potrebbe indurre la società a cedere quello che era stato acquistato per raccogliere l'eredità del partente Kim-Min Jae.

"Anche il futuro di Natan è in discussione. Basti pensare che Juan Jesus, nonostante l’età e il contratto in scadenza, gli è sempre stato preferito nell’ultimo periodo. È stato prelevato per 10 milioni dal Bragantino, vuol dire che basta un’offerta superiore ai 6 per permettere alla società di realizzare una plusvalenza" si legge sulla rosea.