Osimhen, numeri pazzeschi: solo 3 bomber europei stanno facendo meglio

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è il capocannoniere del campionato, ha numeri pazzeschi con 14 gol in 16 presenze in serie A e 15 su 20 gare a livello stagionali, uno ogni 101 minuti nelle tre competizioni, ogni 95 in campionato. Nei cinque principali tornei nazionali soltanto Ben Yedder del Monaco, Lewandowski del Barcellona e Haaland del Manchester City vanno a segno con un ritmo ancora più frequente. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.