PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Juve nelle mani di Conte"

"Juve nelle mani di Conte". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento alla gara di oggi tra i nerazzurri campioni d'Italia e i bianconeri. Il tecnico tricolore può decidere la qualificazione Champions della ex squadra. Pirlo in conferenza ha detto che ha fatto degli errori e che brucia vedere loro con lo scudetto.

Mercato Milan - Spazio in taglio laterale al possibile mercato rossonero. Come prima intenzione il Milan vuole chiudere la questione Brahim Diaz, in prestito dal Real Madrid. Pioli vuole tenere Brahim: vertice già fissato con i blancos.

Derby futuro - La rosea analizza il derby capitolino che si disputerà oggi, facendo riferimento ai prossimi che verranno, quando sulla panchina giallorossa ci sarà Josè Mourinho. Da una parta il portoghese avrà già iniziato a studiare la sua Roma, mentre in casa biancoceleste Inzaghi si trova ad una sorta di bivio decisivo con la squadra di Lotito.