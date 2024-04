PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter alle stelle"

“Inter alle stelle”. È questo il titolo con cui La Gazzetta dello Sport sceglie di celebrare i nerazzurri

TuttoNapoli.net

“Inter alle stelle”. È questo il titolo con cui La Gazzetta dello Sport sceglie di celebrare i nerazzurri, all’indomani della conquista del loro ventesimo scudetto della storia. Il traguardo è arrivato in seguito alla vittoria per 2-1 del derby contro il Milan, decisive le reti siglate da Acerbi e Thuram.

Ai rossoneri non basta il gol di Tomori a dieci minuti dal termine per rimettere in piedi la gara e rovinare la festa ai cugini.