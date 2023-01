PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve magia e paura"

"Juve magia e paura". Questo è il titolo principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport

"Juve magia e paura". Questo è il titolo principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport, per parlare della Juventus che ieri ha battuto per 2-1 il Monza agli ottavi di Coppa Italia grazie a un gran gol di Chiesa nel finale e che oggi deve affrontare il processo sulle plusvalenze. In coppa avanti anche Lazio e Atalanta, vittoriose contro Bologna e Spezia.

Milan - "Tutti sotto esame". Cardinale avvisa anche Maldini e Pioli. Nel frattempo, annullato l'incontro per la firma di Leao.

Supercoppa - "Più Inter per Zhang". Da Lautaro a Inzaghi: "Caro presidente, riparte la rimonta".