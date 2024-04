PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La voglia Motta! Tra Bologna, Juve e United. Maignan chiede 8mln"

"La voglia Motta". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul Bologna e sulla volontà di proseguire ancora con Thiago Motta

TuttoNapoli.net

"La voglia Motta". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul Bologna e sulla volontà di proseguire ancora con Thiago Motta. I rossoblu vogliono scacciare il pressing della Juventus ma c'è da registrare anche il recente gradimento del Manchester United alla ricerca di un sostituto di Ten Hag.

MILAN - "Maignan alla Leao, chiede 7 milioni per rinnovare". Spazio dedicato anche al Milan, che oggi alle 15 se la vedrà contro il Lecce a San Siro. I rossoneri dovranno risolvere anche la situazione legata al rinnovo di Mike Maignan, che andrà in scadenza nel giugno 2026 e che chiede 7 milioni per il rinnovo.