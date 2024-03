PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Barça-Napoli, qui si fa il Mondiale"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando della sfida di Champions del Napoli contro il Barcellona

© foto di baratto

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando della sfida di Champions del Napoli contro il Barcellona: "Barça-Napoli, qui si fa il Mondiale". Il commento in alto al box: "Si parte da 1-1, in ballo anche l'accesso al torneo FIFA". L'apertura al centro è dedicata alla situazione di Max Allegri alla Juventus: "Pazienza (in)finita". In taglio basso, spazio a Lazio e Bologna: "Guaio Bologna: Zirkzee out un mese. Lazio, ko e fischi".