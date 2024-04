"Al Napoli piace Pinamonti": Tmw sulle possibili mossi in attacco

Napoli, uno tra Simeone e Raspadori sul mercato. E piace Pinamonti. Così titola Tuttomercatoweb sulle possibili mosse in attacco del Napoli.

Napoli, uno tra Simeone e Raspadori sul mercato. E piace Pinamonti. Così titola Tuttomercatoweb sulle possibili mosse in attacco del Napoli. Un campionato da giocare al massimo, cercando di arrivare nella miglior posizione possibile. Poi sarà tempo di pensare al futuro. E nel futuro del Napoli potrebbe non esserci un attaccante tra il Cholito Simeone e Raspadori.

L’argentino ha mercato in giro per l’Europa e può essere un’idea anche per alcuni club italiani; Raspadori non farebbe fatica ad essere collocato sul mercato locale. Un profilo che piace al Napoli per il futuro è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non c’è ancora una trattativa ma è un nome che potrebbe prendere quota in casa azzurra nel corso delle prossime settimane. Attacco girevole, il Napoli studia Pinamonti….