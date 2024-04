Folorunsho tornerà per restare: il Napoli è pronto a rinnovargli il contratto

Michael Folorunsho si è trasferito ad agosto scorso in prestito all'Hellas Verona e alla prima stagione da titolare in Serie A ha conquistato davvero tutti.

Michael Folorunsho si è trasferito ad agosto scorso in prestito all'Hellas Verona e alla prima stagione da titolare in Serie A ha conquistato davvero tutti. Finanche il commissario tecnico Luciano Spalletti, che lo scorso marzo l'ha convocato per la prima volta in Nazionale.

La prossima estate il centrocampista ex Bari e Pordenone dovrebbe rientrare dal prestito al Verona e il Napoli, stando a quanto riferito oggi in edicola dal Corriere del Mezzogiorno, è pronto a sottoscrivergli anche il rinnovo del contratto.