Gli eredi di Zielinski e Osimhen, ma non solo: Napoli, in estate hai tanto da fare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola tratteggia il calciomercato del Napoli e parla dei primi obiettivi del club partenopeo per sostituire Piotr Zielinski (saluterà a parametro zero, ha l'accordo con l'Inter) e Victor Osimhen, centravanti che andrà via alla cifra della clausola fissata in estate. Senza Champions League sarà difficile mettere le mani su Joshua Zirkzee e, allora, è pronto l'assalto all'argentino Santiago Gimenez, calciatore di proprietà del Feyenoord. Per il centrocampo, l'obiettivo numero uno è Georgiy Sudakov, talento ucraino che De Laurentiis ha già provato a prendere a gennaio con un'offerta da 40 milioni di euro presentata allo Shakhtar Donetsk (rifiutata).

Il Napoli però dovrà acquistare anche un centrale di difesa visto che la scommessa Natan per sostituire Kim non ha funzionato. Serve un giocatore più pronto e in questo senso i nomi in cima alla lista della squadra partenopea sono quelli di Riccardo Calafiori e David Hancko.

Infine capitolo allenatore. Solo la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe consegnare una nuova chance a Francesco Calzona. Il sogno resta Antonio Conte, ma oggi la pista più calda è quella che porta a Vincenzo Italiano. Raffaele Palladino, Francesco Farioli e infine Fabio Pecchia le alternativa qualora con l'attuale tecnico della Fiorentina non dovesse esser trovato un accordo.