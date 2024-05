Da Milano - Højbjerg vuole lasciare il Tottenham, l'agente l'ha offerto anche al Napoli

Pierre-Emile Højbjerg vorrebbe lasciare il Tottenham nella finestra estiva. Il suo contratto scade nel 2025 e il suo nuovo agente lo ha offerto a Milan, Napoli e Juventus. A riferirlo su X, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Il centrocampista danese, classe '95, fu già accostato al Napoli nello scorso mercato di gennaio.

Pierre-Emile #Højbjerg would like to leave #Tottenham in the summer #transfers window. His contract expires in 2025 and his new agent has offered him to #ACMilan, #Napoli and #Juventus. #transfers