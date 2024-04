Non solo Zielinski e Osimhen: già decisi gli addii di altri due azzurri

La prossima estate il Napoli potrebbe rivoluzionare la rosa che sarà consegnata all'allenatore che succederà a Francesco Calzona

© foto di www.imagephotoagency.it

La prossima estate il Napoli potrebbe rivoluzionare la rosa che sarà consegnata all'allenatore che succederà a Francesco Calzona. Sono tanti i calciatori in bilico, ma parecchi anche quelli per cui il destino è già stato deciso. Piotr Zielinski è già promesso sposo all'Inter, Diego Demme andrà via in scadenza di contratto, Victor Osimhen sarà ceduto come programmato al momento del rinnovo.

Ma ci sono anche altri azzurri con le valigie già fatte. Hamed Junior Traoré e Leander Dendoncker sono arrivato lo scorso gennaio, entrambi in prestito, uno dal Bournemouth e l'altro dall'Aston Villa. Tutti e due, come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non saranno riscattati.