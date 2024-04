5° posto Champions si avvicina ancora: già giovedì può arrivare l'ufficialità

Si avvicina l'ufficialità del quinto posto per l'Italia valido come piazzamento Champions

Si avvicina l'ufficialità del quinto posto per l'Italia valido come piazzamento Champions. Secondo i calcoli, infatti, l'ufficialità potrebbe arrivare già nella prossima settimana, giovedì, al termine delle gare di ritorno delle coppe europee. La combinazione è la seguente: l'Italia conquisterà il quinto posto se la Fiorentina supererà il Viktoria Plzen e l'Atalanta non perderà in casa contro il Liverpool. Con questi due risultati il quinto posto sarebbe certo, ma potrebbe anche arrivare in altro modo in base ai risultati dei club tedeschi e inglesi.

Questo il ranking aggiornato dopo le vittorie di Roma e Atalanta in Europa League e il pareggio della Fiorentina in Conference League.

ITALIA 18.428 (7 partecipanti)

GERMANIA 16.785 (7 partecipanti)

INGHILTERRA 16.750 (8 partecipanti)

SPAGNA 15.062 (8 partecipanti)

FRANCIA 14.750 (6 partecipanti)

BELGIO 13.600 (5 partecipanti)

REP.CECA 13.5000 (3 partecipanti)

TURCHIA 11.500 (4 partecipanti)

PORTOGALLO 11.000 (6 partecipanti)

OLANDA 10.000 (5 partecipanti)