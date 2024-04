Ranking UEFA, exploit Dortmund che entra in Top 10 con due italiane. Out il Napoli

Questo il ranking UEFA dopo il martedì di Champions League che ha qualificato Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain alle semifinali

Questo il ranking UEFA dopo il martedì di Champions League che ha qualificato Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain alle semifinali. I tedeschi fanno un balzo di 3 posizioni entrando in Top 10. L'Italia è ancora in corsa con 4 rappresentanti. Tre di esse in Europa League, exploit mai avvenuto da quando il torneo ha questa denominazione. E che, estendendo il discorso alla Coppa UEFA, bisogna risalire al 1998/99, l'anno della vittoria del Parma di Alberto Malesani. Da allora nessuna nostra squadra ha sollevato il trofeo.

1. Manchester City (Inghilterra) 147.000

2. Bayern Monaco (Germania) 140.000

3. Real Madrid (Spagna) 128.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 116.000

5. Liverpool (Inghilterra) 112.000

6. Inter (Italia) 101.000

7. Lipsia (Germania) 97.000

8. Roma (Italia) 97.000

9. Chelsea (Inghilterra) 96.000

10. Borussia Dortmund (Germania) 92.000

11. Manchester United (Inghilterra) 92.000

12. Barcellona (Spagna) 91.000

13. Atlético Madrid (Spagna) 89.000

14. Bayer Leverkusen (Germania) 84.000

15. Siviglia (Spagna) 84.000

16. Villarreal (Spagna) 82.000

17. Napoli (Italia) 80.000

18. Juventus (Italia) 80.000

19. Benfica (Portogallo) 79.000

20. Porto (Portogallo) 77.000

21. Atalanta (Italia) 74.000