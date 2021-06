Il medico della Danimarca: "Il cuore di Eriksen non batteva più. Così lo abbiamo salvato"

Sono stati minuti concitati quelli che hanno seguito il malore di Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia. E il medico della nazionale danese, Morten Boesen, li ha raccontati: "Prima di essere portato in ospedale - riporta il quotidiano Ekstrabladet - Eriksen mi ha parlato, lo abbiamo ripreso. Siamo stati chiamati subito in campo quando s'è accasciato al suolo, io non ero riuscito a vederlo. Quando sono arrivato, lui era steso di fianco, ma respirava. Rapidamente il quadro clinico è cambiato, non c'era più battito e abbiamo cominciato il massaggio cardiaco. Il medico dello stadio ci ha dato un aiuto straordinario, insieme agli altri del servizio soccorsi. Quello che hanno fatto i calciatori è stato incredibile, non potrei esserne più orgoglioso".