Clamoroso L'Equipe: Tudor firmerà a giugno un contratto biennale con il Napoli!

Dopo l’annuncio di Walter Mazzarri come nuovo allenatore del Napoli, rimbalza un'indiscrezione piuttosto clamorosa dalla Francia. L’Equipe scrive: “Questa scelta a breve termine si spiega anche perché l’arrivo di Igor Tudor sarebbe previsto per l’estate 2024. L’ex allenatore dell’OM (2022-2023) dovrebbe poi firmare un contratto di 2 stagioni con il club campano e ripartire da titolare per un nuovo ciclo”.