Cds - I tre vantaggi che ha Gasperini per evitare la fuga del Napoli

La partita di questo pomeriggio resta comunque il punto più alto del campionato. I primi tre vantaggi sono per Gasperini

Senza Muriel e senza Kvaratskhelia ci divertiremo meno e si divertiranno meno anche i due allenatori, scrive il Corriere dello Sport in merito agli assenti: "Mancherà l’estrema fantasia, il niente che in un attimo i due artisti possono trasformare in tutto. Però la partita di questo pomeriggio resta comunque il punto più alto del campionato. I primi tre vantaggi sono per Gasperini. Del primo avrebbe fatto volentieri a meno: non giocando in nessuna Coppa, ha preparato la squadra per una settimana, mentre Spalletti l’ha guidata martedì scorso nella prima sconfitta stagionale a Liverpool. Il secondo è un vantaggio contraddittorio: giocando in casa, avrà alle spalle l’urlo incessante di tutto lo stadio, ma in questo campionato l’Atalanta ha vinto più volte in trasferta che sul suo campo. Il terzo, infine, avrà poca influenza sulla gara, però sapere che Milan, Roma, Lazio e Inter tiferanno per la tua squadra è una piccola spinta. Tiferanno per evitare che il Napoli prenda davvero il volo. Perché di questo si tratta: se il Napoli passa anche a Bergamo, contro la più vicina inseguitrice, la sua candidatura allo scudetto acquista una forza straordinaria".