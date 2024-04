Tuttosport - Presto sarà Giuntoli vs Manna: hanno stilato insieme gli obiettivi, ora si sfideranno!

L'incrocio sta già portando Manna e Giuntoli, i due uomini mercato della Juventus, dalle parti opposte delle barricate del mercato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La scelta di Aurelio De Laurentiis di pescare in casa Juventus è destinata a far discutere ancora. Secondo Tuttosport l'incrocio sta già portando Manna e Giuntoli, i due uomini mercato della Juventus, a passare dall’essere in tribuna uno di fianco all’altro a trovarsi dalle parti opposte delle barricate del mercato con la conseguenza di andare a pestarsi i piedi su obiettivi simili, incrociandosi su piste battute nei mesi scorsi perché insieme hanno stilato gli obiettivi bianconeri:

"Ci saranno tanti incroci, ma non sarà uno di questi Nicolò Zaniolo: il centrocampista offensivo ex Roma è di sicuro un pallino di vecchia data di Manna, però non rientra nei piani di Giuntoli e dunque in quelli della Juve. Discorso molto diverso per Lazar Samardzic, lui sì potenziale obiettivo comune per la Juventus di Giuntoli e per il Napoli che a breve sarà di Manna.

L’elenco di obiettivi in comune per il centrocampo è abbastanza lungo: Lewis Ferguson è da tempo nel mirino bianconero, ma è un nome spendibile anche per De Laurentiis. Juventus e Napoli saranno pure accomunate dallo stesso sogno (proibito?) di mercato: Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Matias Soulé è il lingotto d’oro che può rimpinguare le casse bianconere, anche se non è da escludere una permanenza. Di certo c’è l’attenzione di Manna e, di conseguenza del Napoli: è stato uno dei colpi del ds e l’idea di portarlo ai piedi del Vesuvio potrebbe essere intrigante, anche se Giuntoli per l’argentino non vuole scendere dai 45/50 milioni. Si vedrà: la “spy story” è appena cominciata".