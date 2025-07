Live Osimhen-Galatasaray, ore decisive: i club trattano per chiudere subito!

vedi letture

11.30 - In arrivo il vicepresidente del Galatasaray in Italia. Trattativa che entra nel vivo.

11.10 - Secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe disposto ad accettare dilazione di pagamento.

10.50 - Il Galatasaray si starebbe convincendo a pagare la clausola o comunque si sta avvicinando ai 75 milioni richiesti dal Napoli.

10.00 - Osimhen ha un accordo totale con il Galatasaray ed è pronto a ricevere anche una maxi-cifra dalle sponsorizzazioni.

09.00 - Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Poi servirà l'accordo tra i club. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola.

Ogni ora che passa può essere decisiva per l'accordo tra Napoli e Galatasaray. Victor Osimhen ha scelto di restare in Turchia, a Istanbul, e ora i club trattano. Il Napoli chiede i 75 milioni della clausola, il Gala uno sconto oppure pagamento dilazionato se dovrà coprire per intero la clausola. Secondo quanto scrivono dalla Turchia, è in arrivo in Italia il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, per trattare direttamente con il Napoli. Per chiudere. Seguiranno aggiornamenti. Ore calde.