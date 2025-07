Live Osimhen-Galatasaray, ore decisive: i turchi hanno accettato di pagare la clausola

Ogni ora che passa può essere decisiva per l'accordo tra Napoli e Galatasaray. Victor Osimhen ha scelto di restare in Turchia, a Istanbul, e ora i club trattano. Il Napoli chiede i 75 milioni della clausola, il Gala uno sconto oppure pagamento dilazionato se dovrà coprire per intero la clausola. Seguiranno aggiornamenti. Ore calde.

22:32 - Il Galatasaray è pronto a chiudere il colpo Victor Osimhen: il club turco ha raggiunto la cifra richiesta dal Napoli, presentando un’offerta da 75 milioni di euro, pari all’importo della clausola rescissoria. Tuttavia, le due società sono ancora impegnate a discutere le modalità di pagamento. Parallelamente, è già stato trovato l’accordo con il giocatore: per Osimhen è pronto un contratto di quattro anni da 16 milioni di euro netti a stagione.

22:20 - Il Galatasaray continua a spingere forte per Victor Osimhen e, nelle ultime ore, ha alzato ulteriormente la propria proposta per cercare di convincere il Napoli a cedere il suo centravanti. L’ultima offerta ufficiale presentata dal club turco è pari a 75 milioni di euro complessivi della clausola rescissoria. Tuttavia, si tratta di un pagamento dilazionato: il Galatasaray garantirebbe l'intero importo, ma attraverso una formula rateale distribuita su cinque anni. La risposta del Napoli è attesa a breve.

21:40 - L'eventuale trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray aprirebbe un effetto domino importante: qualora il Napoli dovesse incassare l’intera clausola da 75 milioni di euro, il ds Giovanni Manna sarebbe pronto a reinvestire una parte significativa della somma su Darwin Núñez. Il club azzurro offrirebbe 50 milioni ai Reds e un ingaggio da circa 6 milioni netti a stagione al centravanti uruguaiano.

20:50 - Abdullah Kavukçu, vicepresidente operativo del Galatasaray, è sbarcato a Milano con un volo privato proveniente da Istanbul. Al centro del viaggio ci sono diverse trattative di mercato che coinvolgono club italiani. In primis, si attende la risoluzione del prestito di Álvaro Morata con il club turco, passaggio necessario per permettere all’attaccante spagnolo di trasferirsi ufficialmente al Como. Nei prossimi giorni Kavukçu potrebbe incontrare anche i rappresentanti di Napoli e Inter per discutere altre operazioni in corso, tra cui quelle relative a Victor Osimhen e Hakan Calhanoglu.

20:40 - Il Galatasaray ha puntato con decisione su Victor Osimhen come suo obiettivo principale per il mercato. Nel caso in cui la missione in Italia dovesse andare a buon fine, il club turco sarebbe pronto a lasciare da parte la pista che porta a Hakan Calhanoglu. L’attaccante del Napoli è la priorità assoluta del club di Istanbul, che proverà ad accelerare nelle prossime ore per arrivare alla fumata bianca definitiva.

20:10 - Victor Osimhen ha scelto il Galatasaray. Dopo l’ottima stagione in prestito (41 presenze e 37 gol), l’attaccante nigeriano è pronto a restare a Istanbul a titolo definitivo. L’intesa con il club turco è già stata trovata, ma il Napoli continua a chiedere i 75 milioni della clausola. Le prime due offerte (55 e 60 milioni) sono state rifiutate. De Laurentiis attende un rilancio, mentre Osimhen ha già detto no all’Al-Hilal, confermando la volontà di proseguire al Gala.

17.52 - Il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, in viaggio verso l’Italia per provare a chiudere l’affare Osimhen con il Napoli. Insieme a lui l’intermediario George Gardi. A riferirlo è l'esperto di mercato Mediaset Orazio Accomando.

14.30 - Osimhen ha chiamato i dirigenti del Galatasaray e ha detto: "Voglio continuare al Galatasaray. Vogliono ottenere il mio trasferimento dal Napoli. Vogliono vendermi all'Arabia Saudita. Hanno in programma di vendermi per 100 milioni di euro dopo il 15 luglio". Questo il retroscena di mercato proveniente dalla Turchia.

14.12 - Il Galatasaray si sente forte dell'accordo con Osimhen e vuole tornare a trattare col Napoli nelle prossime ore. Questa operazione può avere un'influenza anche su altri affari come quello di Darwin Nunez, obiettivo principale per l'attacco per il club di De Laurentiis. Lo riferisce sul proprio canale Youtube Fabrizio Romano.

13.45 - Il pagamento del Gala per Osimhen è stato proposto in tre rate. Sebbene il Napoli fosse favorevole al pagamento, ha chiesto un aumento. Secondo il giornalista turco Kaya Temel, sul tavolo c'è anche una quota per la prossima cessione.

13.00 - La Juve non ha mai smesso di pensare a Osi, ma secondo Sportmediaset il Napoli ai bianconeri ha chiesto 95 milioni.

12.45 - L'eventuale addio di Osimhen può sbloccare la seconda fase del mercato del Napoli.

12.30 - OSi sognava la Premier League ma in pochi hanno bussato alla sua porta: richieste economiche troppo elevate.

12.00 - Osimhen in Turchia si è trovato benissimo. 37 gol, 26 in campionato, vittoria della Super Lig e della Coppa di Turchia. Per i tifosi è un idolo.

11.30 - In arrivo il vicepresidente del Galatasaray in Italia. Trattativa che entra nel vivo.

11.10 - Secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe disposto ad accettare dilazione di pagamento.

10.50 - Il Galatasaray si starebbe convincendo a pagare la clausola o comunque si sta avvicinando ai 75 milioni richiesti dal Napoli.

10.00 - Osimhen ha un accordo totale con il Galatasaray ed è pronto a ricevere anche una maxi-cifra dalle sponsorizzazioni.

09.00 - Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Poi servirà l'accordo tra i club. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola.