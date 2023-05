Anche la Juventus ha perso la Champions in albergo?

Quante volte hanno ricordato al Napoli e ai suoi tifosi che non è possibile perdere scudetti in albergo?

© foto di www.imagephotoagency.it

Quante volte hanno ricordato al Napoli e ai suoi tifosi che non è possibile perdere scudetti in albergo? Chiaro il riferimento a quello del 2018 svanito dopo il ko di Firenze. La sera prima gli azzurri guardarono Inter-Juve in tv, il mancato rosso a Pjanic da parte di Orsato fu uno dei tanti errori gravi nel corso di quella stagione a favore dei bianconeri (si ricorda Benatia-Lazio, Bernardeschi-Cagliari etc), così Sarri giustificò la sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina facendo riferimento all'umore dei suoi calciatori per l'ingiustizia subita.

Cinque anni dopo accade qualcosa di simile: la Juve perde 4-1 ad Empoli dopo la nuova penalizzazione di dieci punti. Per Allegri, e siamo d'accordo con lui, la giustizia sportiva ha sbagliato i tempi e i modi per gestire il caso plusvalenze (ha parlato di "stillicidio" e "situazione surreale"). Tutte le squadre avrebbero avuto un contraccolpo psicologico a poche ore da una partita con una notizia del genere. Eppure con tre vittorie i bianconeri avrebbero ancora potuto centrare la zona Champions. L'hanno persa...in albergo. Anzi, erano già allo stadio. Capita a tutti di essere condizionati da eventi esterni. Non è un alibi, ma la verità. Va solo accettata. Da tutti.