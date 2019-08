Anche Udine batte Napoli? In Friuli boom di abbonamenti: oltre 13mila tessere già vendute

L’Udinese è pronta a ripartire per la nuova stagione con l’obiettivo di guadagnarsi la permanenza in Serie A, ma con la speranza di farlo con meno patemi rispetto all’ultima annata . A guidare la squadra sarà ancora una volta Igor Tudor e la risposta dei tifosi al momento è più che positiva, scrivono i colleghi di Calcio€Finanza raccontando che il club ha già infatti superato quota 13 mila tessere vendute. A sottolinearlo è stato il Direttore Generale Franco Collavino, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Nestorovski: "Abbiamo superato quota 13.000 abbonati, un risultato che comunichiamo con estrema soddisfazione – ha detto il dirigente nell’incontro con i giornalisti -. Prolungheremo la campagna abbonamenti, che si concluderà definitivamente mercoledì 21 agosto".