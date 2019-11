Atalanta, Gosens sul mani di Cuadrado: "C'era fallo e secondo giallo"

Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, nonchè autore del primo gol nella sfida contro la Juventus, ha parlato del fallo di mani di Cuadrado: "Il mani di Cuadrado? Sì, mi sembrava ci fosse fallo di mano e anche secondo giallo. Invece, tanta sfiga, siamo qui a parlare della sconfitta. Noi siamo andati più forti di loro nel primo tempo, c'è rabbia per non aver fatto risultato ma c'è fiducia in vista di martedì vista la grande gara".