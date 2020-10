Cagliari-Crotone, le formazioni ufficiali: titolari Rog e Luperto, out Ounas

La domenica di serie A si apre con il lunch match tra Cagliari e Crotone. I padroni di casa arrivano dal successo esterno contro il Torino, mentre i pitagorici hanno trovato il loro primo punto in campionato contro la Juventus. I sardi schierano il 4-3-3 con Sottil e Joao Pedro a supporto di Simeone, mentre in cabina di regia andranno Marin, Rog e Nandez. Crotone col 3-5-2: in attacco spazio a Messias e Simy, con Pereira e Reca sulle corsie esterne.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog, Nandez; Sottil, Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Cigarini, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa