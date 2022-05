Chiellini forse non smette col calcio: "Mi piacerebbe un'esperienza all'estero"

Giorgio Chiellini si è raccontato in una diretta Instagram, con Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Chiellini si è raccontato in una diretta Instagram, con Istituto Statale di Istruzione Superiore Niccolini Palli di Livorno: "Mi piacerebbe un’esperienza all’estero, ma devo valutare pro e contro, lasciare Torino, spostare la famiglia con bambini piccoli, sono ancora in una fase di pensieri, li tengo in sospeso”.