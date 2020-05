Commisso accusa: "Il calcio italiano è diviso in due gruppi, in continuo contrasto tra loro"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha espresso il proprio parere in merito alla ripresa del campionato in uno dei tanti appuntamenti stampa dell'ultimo periodo: "A determinare il percorso del campionato, e quindi la sopravvivenza di alcune società della A, saranno le clausole contrattuali che la Lega ha con Sky, e il Governo. Se il Governo dovesse decidere di sospendere il campionato allora Sky sarebbe costretta a pagare, se invece il campionato, una volta ripreso, dovesse essere poi annullato per motivi di ‘minaccia alla salute pubblica’, allora Sky potrebbe esimersi dai pagamenti con conseguenze devastanti per tutti. Comunque, decideranno sempre i poteri forti del calcio italiano, che in questo momento è diviso in due gruppi, in continuo contrasto tra di loro. Se si metteranno d’accordo il campionato riprenderà, ma se continuano a litigare allora sarà difficile trovare una soluzione”, le sue parole ad America Oggi.