Cremonese, Pickel: "L'unica squadra che non possiamo raggiungere è il Napoli"

Giornata di conferenze in casa Cremonese. Questa mattina, al termine dell'allenamento, il centrocampista grigiorosso Charles Pickel è intervenuto presso la sala stampa del Centro Arvedi. Il classe '97 è il secondo giocatore più impiegato da mister Alvini in questa prima parte di campionato. Ecco le sue dichiarazioni

Come giudichi la tua esperienza in Italia sin qui? "Mi sto trovando bene, è un’esperienza nuova e un livello nuovo, per un giovane come me è importante farlo e penso sia una buona sfida"

Cosa ne pensi della situazione in classifica? Come pensi che possa riuscire a raggiungere l’obiettivo la Cremonese? "Sono ottimista perché ci sono un sacco di gare da giocare e la distanza è di soli sei punti, penso che la squadra sia abbastanza forte per raggiungerla. L’unica squadra che non possiamo raggiungere è il Napoli (sorride, ndr), contro tutte le altre possiamo fare risultato e non ci spaventano"