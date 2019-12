Crolla la Juve contro una super Lazio: all'Olimpico finisce 3-1

Succede di tutto allo stadio Olimpico. La Lazio batte tre a uno in rimonta la Juventus avvicinandosi alla vetta. Grande prestazione da parte dei biancocelesti autorizzati ora a sognare in grande. Nel primo tempo la sblocca Ronaldo, a fine primo tempo pareggia Luiz Felipe. Nella ripresa la Juve resta in dieci per il rosso a Cuadrado. Episodio chiave dell'incontro. Dopo pochi minuti segna Milinkovic e nel finale Immobile fallisce il penalty del tre a uno. Poco male. Segnerà Caicedo in pieno recupero. Vince la Lazio.