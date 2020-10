Crotone-Juve, formazioni ufficiali: Chiesa dal 1', c'è Portanova e non Dybala

Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali di Crotone e Juventus, in campo dalle 20:45 all'"Ezio Scida" per il quarto turno di Serie A. Mister Pirlo sorprende ancora e lancia dal 1' il giovane Manolo Portanova come trequartista alle spalle del tandem Kulusevski-Morata, anche a causa dell'assenza causa Coronavirus di Cristiano Ronaldo. Parte titolare pure il nuovo acquisto Federico Chiesa, laterale di destra, con Frabotta a sinistra che invece non è ormai più da considerarsi una sorpresa.

Queste le scelte dettagliate dei due allenatori:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Vulic, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa.

Juventus (3-4-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa, Bentancur, Arthur, Frabotta; Portanova; Kulusevski, Morata. All.: Pirlo.