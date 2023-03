Cuadrado saluterà la Juventus a parametro zero, ma resterà in Italia: le ultime

Il colombiano si libera a zero alla fine di questa stagione e se Mourinho resterà alla Roma, allora può arrivare

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Roma spunta l'idea Cuadrado. Secondo quanto scrive Il Messaggero quella dell'esterno bianconero è una delle richieste specifiche dello Special One. Il colombiano si libera a zero alla fine di questa stagione e se Mourinho resterà alla Roma, allora può arrivare. Per i paletti del Fair Play Finanziario la Roma non può svalutare l'acquisto del turno Celik. Con Karsdorp che probabilmente andrà via, il bianconero è l'ideale.