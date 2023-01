Da Cremona - Uomini quasi contati per Ballardini: la probabile formazione contro il Napoli

Uomini quasi contati per il nuovo tecnico della Cremonese Davide Ballardini in vista degli ottavi di finale contro il Napoli.

Uomini quasi contati per il nuovo tecnico della Cremonese Davide Ballardini in vista degli ottavi di finale contro il Napoli. A scriverlo è Cuoregrigiorosso.com, portale di riferimento del club lombardo. Il neo allenatore Davide Ballardini potrebbe confermare il 3-5-2 del predecessore, con Carnesecchi tra i pali e difesa con Hendry (in ballottaggio con Aiwu), Bianchetti e Vasquez. A centrocampo Meité, Castagnetti e Pickel, mentre sulle corsie esterne Sernicola a destra e uno tra Valeri e Quagliata a sinistra. In attacco quasi certa la presenza di Okereke, in coppia con Ciofani (a meno di inserimenti di Afena-Gyan, Tsadjout e Buonaiuto).