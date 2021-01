Da Firenze esaltano Callejon: "Si è ripreso la Fiorentina e ora punta il Napoli"

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina titola così al suo interno: "Callejon si prende la Viola. Superate le difficoltà ora punta il Napoli". Ovunque è andato a lasciato il segno ed ora sta cominciando a farlo anche a Firenze. Prima del Genoa aveva fatto solo tre gare da titolare e per uno con la sua storia non deve essere stato semplice, ma lo spagnolo non ha mai alzato la voce ed è salito in cattedra con dribbling e cross fino al centesimo assist tra i professionisti. Come farne a meno adesso? Difficile sapere cosa accadrà a Napoli, ma per lui sarà un appuntamento speciale.