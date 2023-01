Da Torino, Tuttosport insiste: "Perché proprio -15 alla Juve e altri club non vengono puniti?"

Le motivazioni della sentenza che ha inflitto alla Juventus quindici punti di penalità lasciano in sospeso delle questioni

Ci dice che devono essere di più di quanto richiesto dalla Procura, ma non spiega come arriva a quantificare proprio in quindici la penalizzazione". E ancora: "Perché le altre squadre coinvolte nel procedimento non vengono punite in nessun modo? La plusvalenza si fa in due, se la Corte accerta che quelle della Juventus sono fittizie, lo devono essere anche per le controparti che ne traggono ugualmente vantaggio".