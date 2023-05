Di Maria, la sorella contro i tifosi Juve dopo fischi: "Attenti a come trattate le persone"

"Fai attenzione a come tratti le persone. Le cose che fai hanno uno strano modo di tornare da te".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata complicata per Angel Di Maria, subissato dai fischi alla sua ultima gara allo Stadium. Serata di aforismi, invece, sulle Instagram stories di Jorgelina Cardoso, compagna del Fideo e protagonista già nei scorsi scorsi di alcuni screzi social con i tifosi della Juventus.

Il messaggio. Difficile, così, non mettere in correlazione i fischi all'argentino col testo diffuso via social dalla sua partner: "Fai attenzione a come tratti le persone. Le cose che fai hanno uno strano modo di tornare da te".