Dybala si è reso conto dell'errore? Sbuffa alla Roma mentre il Napoli fa lo show

La partita di Dybala, il derby della Capitale, è durato appena 45 minuti. E' uscito all'intervallo per il rosso a Ibanez, Mourinho ha pensato di sacrificare la Joya che comunque nel primo tempo aveva giocato male, si era visto poche volte e ad un certo punto dopo aver perso palla ha sbuffato e si è quasi fermato sconsolato, come una resa. D'altronde il gioco di Mourinho non esalta le sue doti. Dybala - che in estate può partire dato che la clausola è bassissima e il gioco non lo soddisfa - è un giocoliere, un talento, ma la Roma gioca di fisicità, ci sono pochi spunti degni di nota, tanti lanci lunghi, anche troppi, poche volte si gioca un calcio avvolgente, fraseggi quasi zero, palla sempre all'indietro, verticalizzazioni rare.