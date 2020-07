Fiorentina, Iachini sul rigore per la Roma: "L'arbitro tocca la palla, andava scodellata"

Fa molto discutere la direzione arbitrale di Chiffi in Roma-Fiorentina. Oltre ai tanti dubbi sul secondo presunto rigore concesso ai giallorossi, nella stessa azione, un attimo prima del rigore, Chiffi ha toccato la palla e l’ha deviata, creando lui stesso l’opportunità della Roma. A termini di regolamento Chiffi doveva interrompere il gioco e scodellare la palla.

LE PAROLE - L'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, ai microfoni di Sky, ha detto la sua sull'episodio: "Non vado a discutere in sé e per sé il rigore. Ma c’è stato un tocco dell’arbitro, l’ha deviata in favore del giocatore che ha calciato e doveva scodellarla già lì. Per me l'azione doveva essere fermata prima. Poi spetta a voi il rigore, la palla era già andata fuori e poteva non esserci. Ma l’episodio fuori area, con la palla preparata involontariamente dall’arbitro. Ho chiesto di rivedere l’episodio con il Var, avevo visto questo episodio da lontano. Volevo rimarcare questo oltre il rigore"