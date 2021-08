Fiorentina, Milenkovic via al miglior offerente: è in scadenza e non rinnoverà

La Fiorentina sembra essersi rassegnata. Nikola Milenkovic, il cui contratto scadrà a giugno 2022, non rinnoverà e per questo motivo sarà ceduto al miglior offerente in questa finstra di mercato. Sul difensore serbo, oltre alla Juventus, ci sono diversi club spagnoli e inglesi. Per rimpiazzarlo, la Viola sta studiando varie alternative: il vecchio pallino Rugani, Cistana e il 24enne Kouyaté del Metz. A riportarlo è Tuttosport.