Fiorentina, Prandelli: “Vogliamo continuità di risultati, Callejon è un arma in più per noi"

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha risposto ad alcune domande dei tifosi durante una diretta su Instagram.

Callejon l’arma in più?: “Callejon è un giocatore di qualità e la qualità non viene regalata ma viene acquisita negli anni. Mi auguro veramente che possa aiutarci in qualche zona di campo”.

Sul perché dei pochi tiri da fuori area: “Me lo chiedo anch’io come mai non riusciamo ad arrivare al tiro, probabilmente non abbiamo quei giocatori con queste caratteristiche, stiamo lavorando tutti i giorni in allenamento e mi auguro già da domani di poter vedere qualche tiro da fuori area”.

Sugli obiettivi per il girone di ritorno: “L’obiettivo è di compattare ancora di più gruppo, credo di aver trasmesso un certo tipo di mentalità, poi se abbiamo la continuità possiamo veramente migliorare tutti come qualità di gioco, come ricerca de risultato e quindi sono convinto che possiamo fare molto bene”.

Sull’impossibilità di un duo d’attacco Vlahovic-Kouamè: “Questa è una domanda che mi accompagnerà fino a fine stagione perché se tu hai le due punte non puoi avere anche due mezze punte, nessuna squadra al mondo può giocare in questo modo qua, o almeno io non sono capace. In certe partite lo si può fare, chiaramente non vedendo due punte centrali ma una più defilata”.

Sulla possibilità di vedere insieme Callejon e Ribery con davanti Vlahovic: “E’ una domanda interessante però va in contrapposizione con quanto detto prima sulle due punte. Questa però è una situazione interessante”.