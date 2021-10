Fiorentina, problemi per Saponara: oggi il test decisivo in vista del Napoli

Italiano potrebbe perdere una pedina in panchina per la sfida contro il Napoli. Secondo il quotidiano toscano La Nazione, infatti, non è al meglio Riccardo Saponara: il fantasista ha lavorato a parte senza toccare il pallone ed è dunque a rischio in vista della sfida di domani. In giornata l'ultimo test prima di prendere una decisione definitiva.