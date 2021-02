Fiorentina-Spezia, 0-0 all'intervallo: meglio i liguri, viola senza idee

E' terminato 0-0 il primo tempo dell'anticipo di Serie A tra Fiorentina e Spezia. Ad iniziare meglio è la squadra ligure con il tiro in caduta di Agudelo che finisce di poco a lato del palo alla sinistra di Dragowski. Gli uomini di Italiano hanno manovrato meglio la sfera, con la Fiorentina chiusa in difesa con l’idea di ripartire ma per la prima mezz’ora senza fortuna. Al 34’ bella la conclusione di Ricci dalla distanza che sfiora ancora il palo alla sinistra della porta viola. Dopo sei minuti di recupero le squadre vanno a riposo con il risultato inchiodato sullo 0-0. Si fanno preferire gli ospiti, i padroni di casa di Prandelli sono senza idee.